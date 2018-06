Nevoeiro prejudica operações no aeroporto de Cumbica

O nevoeiro que atingiu São Paulo, nesta quarta-feira, 4, faz o Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, operar com atrasos e cancelamentos. Até as 7 horas, 46 vôos tinham mais de uma hora de atraso. Às 3h39, o Aeroporto de Cumbica passou a operar por meio de instrumentos. Com o aumento do nevoeiro às 5 horas, a visibilidade era abaixo dos 400 metros de diâmetro e 30 metros de altura. Em conseqüência do nevoeiro, 13 vôos domésticos estão com atrasos de mais de uma hora e dois foram desviados para o Aeroporto de Viracopos, em Campinas. Das chegadas internacionais, 20 estão com atrasos de mais de uma hora, dois vôos foram desviados para o aeroporto Tom Jobim, no Rio, e outro para Viracopos. Das partidas domésticas, seis vôos têm atrasos de mais de uma hora, e uma partida foi cancelada. Das partidas internacionais, sete sofrem atrasos. Há nesta manhã um movimento maior nos guichês da TAM e Gol, de check in, mas é considerado normal. O Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, funciona normalmente, segundo a Infraero. Até as 7 horas, foi registrado um cancelamento e nenhum atraso superior a uma hora, em 27 vôos programados em Congonhas. Matéria atualizada às 8h42