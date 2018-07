Nevoeiro prejudica vôos no aeroporto de Congonhas O Aeroporto de Congonhas, na zona Sul de São Paulo, ficou fechado para pousos e decolagens das 7h42 às 8h10. Pelo menos 15 vôos estão atrasados por causa da forte neblina que prejudica as operações desde às 6h30, de acordo com a Infraero. Na ponte aérea São Paulo-Rio quatro vôos foram cancelados. O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, opera normalmente com visibilidade reduzida provocada pelo forte nevoeiro. Os aeroportos Santos Dumont e Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, operam normalmente para pousos e decolagens.