Ney Latorraca mantém quadro estável de saúde

SÃO PAULO - Ney Latorraca permanece internado no Centro de Tratamento Intensivo do hospital Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, e, de acordo com a assessoria de imprensa do hospital, não houve mudanças em seu quadro clínico desde este sábado.

O ator de 68 anos reage bem à retirada dos aparelhos para auxiliar a respiração, está lúcido e seu quadro é estável. Se não apresentar complicação nos próximos dias, deve ser transferido à Unidade Semi-Intensiva, para pacientes de menor gravidade.

Ney Latorraca deu entrada no hospital em 25 de outubro e no dia 31 foi submetido a uma cirurgia de retirada da vesícula. Durante o período de internação, foi diagnosticado com uma infecção no peritônio, membrana que reveste o abdome e os órgãos digestivos, o que agravou seu estado de saúde e o levou à insuficiência respiratória.