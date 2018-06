Neymar + Ronaldo ÷ 2 = ? É uma pena que o Santos não possa comprar para o Neymar aqueles malditos 3 kg que restam a Ronaldo perder no Corinthians. No clássico de domingo, ficou mais ou menos claro pra todo mundo que falta em quem está chegando o que ainda sobra em quem está voltando. A insustentável leveza dos 54 kg do menino da Vila compensou em campo o peso igualmente insustentável que, de uma semana pra cá, o Fenômeno define como 3 kg acima do ideal. Quanto marca precisamente na balança, no caso de Ronaldo, não vem ao caso há muito tempo. É informação confidencial! Na Copa de 2006, a torcida fazia até bolão com palpites que iam de 90 kg a 105 kg. Como já teria perdido 8 kg depois que chegou ao Timão, talvez esteja agora com 88 kg, 89 kg, por aí. Na ponta do lápis, a melhor equação para o futebol que se pratica em São Paulo seria somar o Neymar ao Ronaldo e dividir o resultado por dois craques de 24 anos, 1,80 m e 71 kg, cada um. Do jeito que a ciência avança, quem sabe já no próximo Santos x Corinthians... LITTLE WAVE "Como se diz ?marolinha? em inglês?" Barack Obama, buscando um tom mais otimista para seu discurso sobre a crise econômica QUESTÃO DE ESTILO Pela maneira patética como se comportou no domingo passado no Pacaembu, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, é sério candidato a preencher a lacuna que Eurico Miranda deixou no futebol brasileiro ao perder as eleições no Vasco. Hora da virada A Bovespa não teve alternativa ontem senão a euforia. Pois se até o Rubinho começou a semana do GP da Austrália falando em ganhar, caramba! Como se não bastasse o Geraldo Alckmin largar na frente da corrida eleitoral em São Paulo. Notícia enguiçada Não tem data para terminar a reforma que já dura quatro anos no porta-aviões A-12 São Paulo. Capaz de o Palácio do Planalto, cujas obras começaram dia desses, ficar pronto antes. Cabeleira da filha do Zezé Wanessa Camargo está loura, desconfia-se que por parte de pai. Dos filhos de Francisco, de fato, Zezé Di Camargo sempre foi o mais lourinho na maneira de pensar. Ou não? Dica cultural Se você ainda precisa de motivos para não ir ao show de Oswaldo Montenegro no início de abril, em São Paulo, aí vão três: além de seus próprios sucessos, o cantor vai interpretar Belchior, Ednardo e Fagner. Tá bom ou quer mais?! Nada a ver A Executiva Nacional do PT reúne-se hoje para analisar o pedido de perdão de Delúbio Soares, mas não condicionou sua decisão a nenhum esquema de delação premiada. Muito pelo contrário! Boa noite, prefeito! Corria ontem na internet o boato de que Gilberto Kassab estaria desaparecido desde a noite de domingo. Será?