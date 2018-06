Nhoque sem dólar Se é para atrair fortuna, francamente, melhor recusar amanhã a cédula de US$ 1 que alguns restaurantes de massa oferecem todo o dia 29 do mês para o cliente manter embaixo do prato de nhoque durante a refeição. Na falta de euro, ponha na mesa um cheque em branco, seu próprio cartão de crédito, uma aliança de ouro, vale-transporte... Qualquer nota, por ora, é mais atraente à riqueza do que a moeda americana. O dólar chegou na manhã de ontem, enfim, às prateleiras dessas lojas que vendem tudo a R$ 1,99. Virou coisa de pobre!Pobre como aquela gente boa que num remoto 29 de dezembro, na Itália, dividiu com um andarilho o nhoque racionado de todo santo dia. Diz a lenda que o homem faminto era São Genaro, autor do milagre que, após a janta, fez aparecer uma boa quantidade de dinheiro embaixo dos pratos de todos à mesa. Como na época nem havia dólar, taí um motivo a mais para amanhã se renovar a tradição sem esperar por milagres a R$ 1,99. FINAL FELIZ Foi o parceiro Dentinho quem primeiro deu o toque em Ronaldo: "Carolina Ferraz circula pelas ruas de São Paulo ensaiando o papel de travesti que fará no cinema." Se o Fenômeno se enganar de novo, já pensou que delícia! BAIANIDADE As especulações sobre o sexo do bebê de Ivete Sangalo agitam o Pelourinho. Aposta-se por lá que, como bom baiano, vai ser menino só até o meio-dia. Tira-teima A torcida do Barcelona comemorava ontem o título da Copa dos Campeões aos gritos de "O Eto''o é melhor que o Obina!" Só um gol decisivo do atacante do Palmeiras na final da Libertadores poderá reverter esse quadro. Quem sabe, né? Os dois poderiam, então, se enfrentar na decisão do mundial de clubes. Menos mal A gente reclama de Gilberto Silva e Josué na Seleção, mas pelo menos eles não são titulares como Romero Jucá e Fernando Collor na CPI da Petrobrás. Alô, doçura! Quem esteve com Susana Vieira após a cirurgia que na terça-feira retirou um calo das cordas vocais da atriz, garante: ela virou outra pessoa! Ultimate Fighting Como naquelas enquetes dos canais de esporte por assinatura, escolha a luta de vale-tudo que você gostaria de ver na TV: Mercadante x Renan Calheiros ou Datena x Gilberto Barros? Acredite se quiser! Foi grande a reação no exterior à informação de que Lula quer ser presidente da Petrobrás depois de eleger Dilma Rousseff sua sucessora. O pessoal do G-8 acha que o perfil dele é mais de secretário-geral da ONU. Impasse no campus Estudantes da USP estão divididos. Metade apoia pedir o reforço da torcida do Fluminense para a próxima invasão da reitoria. É a última palavra em matéria de arruaça!