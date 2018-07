Nicéa Pitta condenada a 6 meses por difamação A ex-primeira dama paulistana Nicéa Camargo Pitta do Nascimento foi condenada pelo Tribunal de Alçada Criminal, em acórdão publicado nesta sexta-feira, a seis meses de detenção em regime aberto, sendo a pena substituída por pagamento de multa. Ela é acusada de difamação e calúnia contra o empresário Jorge Yunes. No dia 9 de abril de 2000, num programa de televisão, Nicéa acusou Yunes da autoria de duas cartas anônimas, com ameaças de morte, que recebera. Em primeira instância Nicéa havia sido absolvida.