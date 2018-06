Niemeyer é internado no Hospital Samaritano, na zona sul do Rio

Notícia atualizada às 20h32

SÃO PAULO - O arquiteto Oscar Niemeyer, de 104 anos, foi internado no sábado, 13, no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro.

Segundo boletim médico divulgado pelo hospital e assinado pelo clínico Fernando Gjorup, o arquiteto foi internado devido a desidratação, mas passa bem e está em estado "estável". "Niemeyer está lúcido, respira sem a ajuda de aparelhos e se alimenta normalmente", afirma Gjorup. O arquiteto deve receber alta amanhã, segundo familiares.

Em maio, Niemeyer ficou internado no mesmo hospital por 16 dias para tratar de um quadro de pneumonia e desidratação. No ano passado, ele também esteve internado no Samaritano para tratar uma infecção urinária.

Nascido em 1907, Niemeyer vai completar 105 anos no dia 15 de dezembro. Projetista dos edifícios de Brasília e idealizador do prédio sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, Niemeyer venceu o Pritzker em 1988, o maior prêmio da arquitetura mundial.