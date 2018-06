Niemeyer recebe alta no Rio de Janeiro

SÃO PAULO - O arquiteto Oscar Niemeyer, de 104 anos, recebeu alta neste sábado, 27, do hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele estava internado desde o último dia 13 com desidratação.

Essa foi a terceira internação do arquiteto desde o ano passado. Em maio, Niemeyer ficou hospitalizado no Samaritano por 16 dias para tratar de um quadro de pneumonia e desidratação. No ano passado, ele tratou de uma infecção urinária.

O arquiteto, que vai completar 105 anos no dia 15 de dezembro, projetou os edifícios de Brasília e idealizou o prédio sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York. Niemeyer venceu o Pritzker em 1988, o maior prêmio da arquitetura mundial.