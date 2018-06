Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 935 da Mega Sena. Com isso, a estimativa de prêmio para o próximo sorteio será de R$ 17 milhões. As dezenas sorteadas em Aracaju/SE são 07 - 13 - 18 - 29 - 31 - 45. A Quina teve 243 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 5.396,61. E a Quadra foi acertada por 10.898 apostadores, cujo prêmio é de R$ 120,33.