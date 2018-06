Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1.099 da Mega-Sena, e o prêmio para o concurso do próximo dia 15 acumulou em R$ 14.459.242,92.

A quina saiu para 42 ganhadores, que receberão R$ 30.298,50 cada um. O terno paga R$ 535,94 para cada um dos 3.392 cartões premiados.

As dezenas sorteadas: 14 - 31 - 35 - 38 - 44 - 55