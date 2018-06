Ninguém acerta dezenas e Mega-Sena pode pagar R$ 14,5 mi

SÃO PAULO - Ninguém acertou as seis dezenas do concurso de número 1.369 da Mega-Sena sorteado na noite desta quarta-feira, 7, na cidade de Tietê, no interior de São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou e o próximo concurso a ser realizado no sábado, 10, pode pagar R$ 14,5 milhões, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal (CEF).

Os números sorteados hoje foram: 05 - 16 - 24 - 32 - 38 - 46. No total, 195 apostadores acertaram a quina e ganharão R$ 6.509,72 cada. Outros 7.636 bilhetes ganharam a quadra e receberão R$ 237,48.

A Mega-Sena é sorteada duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 2 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.