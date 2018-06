SÃO PAULO- Nenhuma aposta acertou os números da faixa principal do concurso 892 da Dupla Sena realizado nesta terça-feira, 24, em Caçapava, no interior de São Paulo. Com isso, o prêmio para o próximo sorteio, na sexta-feira, ficou acumulado em R$ 705 mil.

As dezenas sorteadas foram: 05 - 08 - 19 - 36 - 42 - 43 (primeiro sorteio) e 16 - 29 - 32 - 36 - 47 - 48 (segundo sorteio).