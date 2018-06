Ninguém acerta Mega-Sena e prêmio deve pagar R$ 3,5 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1007 da Mega-Sena e o prêmio principal deve pagar R$ 3,5 milhões no sorteio de sábado, 28. Na quarta, os números sorteados na cidade gaúcha de Teutônia, foram 04 - 27 - 36 - 37 - 49 - 52. Veja também: Números mais escolhido pelos apostadores Confira os resultados das loterias A quina teve 46 acertadores que vão levar R$ 17.494,40 cada um. A quadra pagará R$ 279,04 a 2.884 ganhadores. O valor acumulado para o próximo concurso de final zero (1010) é de R$ 3.516.905,84. Já o montante acumulado para o concurso especial de final de ano atingiu R$ 5.432.664,44.