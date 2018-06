Ninguém acerta na Mega-Sena e prêmio pode ir a R$ 9 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.073 da Mega-Sena e a estimativa de prêmio para o próximo concurso, a ser realizado dia 16, é de R$ 9 milhões. A Quina foi acertada em 66 apostas e vai pagar prêmio de R$ 20.356,35 a cada uma. A Quadra, com 5.305 acertadores, distribuirá R$ 361,79 a cada um.

As dezenas foram sorteadas nesta quarta-feira, 13, pelo Caminhão da Sorte da Caixa Econômica Federal, na cidade de São Pedro da Aldeia, interior do Rio. Os números sorteados: 08 - 25 - 32 - 34 - 36 - 44.