SÃO PAULO- Ninguém acertou as dezenas da faixa principal do concurso 2.415 da Quina realizado nesta terça-feira, 5, em Catalão (GO). O prêmio acumulado deve chegar a R$ 2 milhões no sorteio de amanhã.

Fizeram a quadra 108 apostadores que vão receber R$ 3,1 mil cada. O terno saiu para 7.957 apostas (prêmio de R$ 61). Os números sorteados foram: 05 - 28 - 40 - 47 - 73.