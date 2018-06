Ninguém acerta seis dezenas da Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 26 mi

Priscila Trindade, da Central de Notícias

SÃO PAULO- Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.175 da Mega-Sena, segundo informou a Caixa Econômica Federal (CEF). O valor acumulado para o próximo concurso, a ser realizado na próxima quarta-feira, 5, chega a R$ 26 milhões.

O números sorteados nesta sexta-feira, 30, em Cárceres, em Mato Grosso, foram: 02 - 03 - 12 - 16 - 37 - 47. O sorteio deste sábado, 1, foi antecipado pela CEF em razão do feriado do Dia do Trabalho.