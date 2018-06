Ninguém acerta seis dezenas e Mega-Sena acumula

Não houve acertadores do concurso 1047 da Mega-Sena e o valor do prêmio acumulado ficou em R$ 1.720.141,14. Os números foram sorteados nesta quarta-feira, 11, em Ilhéus, no litoral baiano. Os números sorteados foram: 01 - 02 - 08 - 10 - 14 - 48. Veja também: Confira os resultados de todas as loterias Entenda as mudanças propostas pela Caixa A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será sorteado neste sábado, 14, é de R$ 3,5 milhões. Segundo a Caixa Econômica Federal, o valor acumulado para o próximo concurso de final zero (1.050) é de R$ 5,5 milhões e o acumulado para o sorteio especial de final de ano já é de R$ 6,5 milhões.