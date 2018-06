'Ninguém chega a lugar nenhum nesta manhã no Rio'

Nas redes sociais, os internautas reclamaram do caos no sistema ferroviário do Rio após descarrilamento de trem no começo da manhã desta quarta-feira, 22. "Trens parados no Rio. Trabalhador é desrespeitado todos os dias", escreveu Cida G. Do Valle (@Sin_apses) no Twitter. "Completo caos na mobilidade do Rio de Janeiro essa manhã. Ninguém chega a lugar nenhum", disse @AnonymousRio.

Alguns internautas mostraram preocupação com a Copa. "Bom dia pra você que precisa de trem no Rio. Ótimo cartão de visitas pra Copa", escreveu Roberto Takata (@rmtakata). "Quero ver metrô assim na Copa", disse Lincoln Tavares (@LincolnTavares).