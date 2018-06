Ninguém é indefensável! Deus sabe o que faz! Se tivesse que castigar o Clodovil não seria decerto por infidelidade partidária. A Justiça dos homens também achou por bem, na última quinta-feira, livrar o deputado da cassação pelo pecadilho de ter trocado de sigla política. Para quem já trocou praticamente tudo a seu alcance na Clínica Santé - além da TV Gazeta pela TV JB -, sair do PTC para o PR, francamente, demorou, né não? Outro que na próxima segunda-feira deve, se Deus quiser, alcançar a graça da inocência é o técnico Vanderlei Luxemburgo. Seria uma profunda injustiça com a gloriosa ficha corrida o tribunal esportivo condená-lo por chamar o juiz de - advinha só! - "covarde". Pode? Sujeito à pena de até 1 ano longe dos gramados sem sequer xingar a mãe ou duvidar da masculinidade de ninguém, peralá, essa não! Ficamos aqui na torcida para que o TJD não transforme Vanderlei em mártir. Pela absolvição de Luxemburgo, já! CONGRATULATIONS Pode ter sido trote passado por Dentinho a ligação de David Beckham para Ronaldo. Só se falava disso pelas costas do Fenômeno no último treino do Timão. Será? RONALDOMANIA Rubinho Barrichello fez em Barcelona o que o pessoal da F1 chamou de "volta Ronaldo". O piloto já fala em subir no alambrado no GP da Austrália. O pior passou A equipe econômica do governo está otimista. O Brasil já sobreviveu Neste ano a duas sextas-feiras, 13. Falta apenas mais uma em 2009, mas só em novembro! Nada ideológico Muito esclarecedor o depoimento de Tarso Genro no Senado sobre a situação do ex-ativista italiano Cesare Battisti no Brasil. Ficou claro em sua fala que, embora ainda não haja motivo para isso, se amanhã o namorado da Madonna precisar de refúgio, Jesus pode contar com o ministro. Essa não! O chinês com dólares na cueca que a Polícia Rodoviária Federal prendeu na madrugada de sexta-feira, no Vale do Paraíba, não é do PT. Essas coisas a oposição não vê - ô, raça! Diversidade O encontro do príncipe Charles com o cacique Raoni e o ministro Carlos Minc no Jardim Botânico do Rio fez lembrar a máxima do saudoso pai do Washington Olivetto: "O bom do ser humano é que ele é sortido, meu filho." Pode crer! Mau é apelido O Conselho de Disciplina da PM no Rio decidiu manter na corporação o terceiro-sargento conhecido como "Chico Bala". Podia, ao menos, tentar convencê-lo a mudar o nome de guerra, né não? Acredite se quiser Vai cair no 1.º de abril o novo depoimento do delegado Protógenes Queiroz na CPI dos Grampos. Sério!!!