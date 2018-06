Ninguém leva o prêmio de mais de R$ 9 milhões da Mega Sena

Ninguém acertou o concurso número 964 da Mega Sena Nese sábado, 26. O prêmio ficou acumulado em R$ 9.139.860,10. Já a Quina teve 125 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 7.097,23. E a Quadra foi acertada por 6.128 apostadores, cujo prêmio é de R$ 144,77. Os números sorteados foram: 08 - 13 - 20 - 26 - 33 - 42. Quina A Caixa divulgou o rateio do concurso de número concurso de número 1894 da Quina, sorteio realizado neste sábado, em Nova Venécia, Espírito Santo, pelo Caminhão da Sorte. Os números sorteados são: 08 - 15 - 43 - 53 - 72. Ninguém acertou as cinco dezenas da Quina e o prêmio ficou acumulado em R$ 343.878,84. A Quadra teve acerto de 130 apostadores e seu prêmio é de R$ 2.645,22. Já o Terno teve 7.134 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 64,27. A estimativa de prêmio para a Quina no próximo concurso é de R$ 700 mil. Lotomania A Caixa divulgou o rateio do concurso de número 822 da Lotomania, sorteio realizado neste sábado, 26, em Nova Venécia, Espírito Santo, pelo Caminhão da Sorte, cujos números sorteados são: 04 - 17 - 19 - 25 - 27 - 28 - 35 - 37 - 39 - 41 - 55 - 61 - 62 - 72 - 75 - 76 - 86 - 88 - 92 - 98. Um apostador de Coromandel, Minas Gerais, acertou os 20 números e levou o prêmio de R$ 764.335,58. Uma aposta realizada em Sumaré, São Paulo, não teve nenhum acerto e ganhou o prêmio de R$ 121.362,54. Tiveram 19 acertos 12 apostadores que vão receber o prêmio de R$ 20.227,09; tiveram 18 acertos 199 apostadores que vão receber o prêmio de R$ 1.219,73; tiveram 17 acertos 1.567 apostadores que vão receber o prêmio de R$ 77,45; e tiveram 16 acertos 9.336 apostadores que vão receber o prêmio de R$ 13,00. A estimativa de prêmio para 20 acertos no próximo concurso é de R$ 350 mil.