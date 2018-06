Nissan - Minivans, mas com um coração enorme A grande novidade é o monovolume Livina, que será lançado em março com motores 1.6 e 1.8, ambos flexíveis e de 16 válvulas, e câmbios manual de seis marchas e automático de quatro. Ele será fabricado em São José dos Pinhais (PR), bem como o Grand Livina, uma versão alongada para sete passageiros que terá apenas o propulsor maior. Este motor, por sinal, também equipará o hatch Tiida a partir de julho. Na mesma época, o Sentra será outro modelo que vai virar bicombustível. GT-R Por causa da demanda mundial, o esportivo só deve chegar por aqui em 2010 LIVINA Aposta da Nissan para aumentar o potencial no mercado, esta minivan de 5 lugares é o primeiro veículo de passeio da marca produzido no Brasil