Nível de rio sobe 10 metros e Campos dos Goytacazes entra em alerta

SÃO PAULO - A cidade de Campos do Goytacazes, na região norte do Rio de Janeiro, entrou em alerta máximo por causa da cheia do Rio Paraíba do Sul, que está mais de 10 metros acima do nível.

O aumento do volume de água é consequência das fortes chuvas que caem no Vale do Paraíba (RJ e SP), na Zona da Mata mineira e na região serrana fluminense. Alguns rios que cortam as serras fluminenses, como o Piabanha, que atravessa o município de Petrópolis, desembocam no Paraíba do Sul.

O secretário de Defesa Civil de Campos, Marco Soares, informou que o órgão está em alerta máximo. "As equipes continuam de prontidão para atender à população assim que solicitadas pelo telefone 199 [para emergências]", disse o secretário, que está acompanhando a evolução das precipitações pluviométricas nas cabeceiras do Paraíba do Sul.

Segundo a Defesa Civil do município, 30 famílias tiveram que ser retiradas do bairro de Ilha do Cunha, o mais atingido pela inundação. Em Pururaí, duas famílias tiveram que deixar suas casas.

Segundo Marco Soares, caso o nível do Paraíba do Sul atinja a cota de 10,40m, haverá alagamentos nas comunidades de Tira Gosto, Coroa e Matadouro. Nesse nível, a água também deve começar a sair por bueiros do centro de Campos. "Já providenciamos centenas de sacos de areia para colocar nos bueiros, caso isso venha a acontecer", disse Soares.

Atualizado às 17h06