Nível do Rio Negro se aproxima da marca histórica de 1953

As chuvas que atingem a região Norte do País elevaram o nível dos rios no Estado do Amazonas. Em Manaus, o Rio Negro chegou a 28,95 metros e se aproxima da marca histórica de 29,69 metros, de 1953.

A situação preocupa, já que nos próximos dias áreas de instabilidade atuam sobre o Amazonas e as pancadas de chuva ocorrem a qualquer hora do dia, segundo a Climatempo. Na sexta-feira, a chegada de uma frente fria reforça as áreas de instabilidade no sul da Amazônia e deixa o tempo chuvoso, segundo o meteorologista Marcelo Pinheiro. No sábado, o céu fica com muitas nuvens. O sol aparece pouco no Amazonas e chove a qualquer hora do dia.

Pelos dados do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas, 38 municípios tiveram a produção afetada pelas chuvas. Em muitas comunidades, os agricultores perderam toda a produção. As culturas que mais sofreram foram as de banana, mandioca, hortaliças, juta e malva.