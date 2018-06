Nível do Rio Xingu sobe e deixa 240 desabrigados no Pará Devido às fortes chuvas que caíram no Pará, o nível da água no Rio Xingu subiu 15 centímetros na região do município de Altamira, sudeste do Estado. Com a elevação da água de 6,98 metros para 7,13 metros, doze bairros foram alagados pela cheia, que deixou cerca de 240 pessoas desabrigadas. Segundo Jane Maranhão, secretária executiva da Comissão Municipal de Defesa Civil (Condac), uma reunião será realizada nesta segunda-feira com a prefeitura do município para saber quais providências serão tomadas pelos órgãos públicos. Segundo Jane, pode ser decretada situação de emergência em dois bairros da cidade onde a situação é mais crítica: Olaria e Boa Esperança. De acordo com a meteorologia, a previsão é de muita chuva para a Semana Santa. Por este motivo, Jane explica que "a Condac está em alerta para este período. Nós estamos nos mobilizando no sentido de providenciar abrigos e retirar pessoas de locais de risco". As famílias desabrigadas foram levadas para um abrigo montado no Parque de Exposições de Altamira.