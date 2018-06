No 1º dia de Carnaval, trânsito congestiona rodovias de SP

SÃO PAULO - Três rodovias de São Paulo registraram trechos de congestionamento no fim da manhã deste sábado, 2, feriado prolongado de carnaval. A Régis Bittencourt apresentava a maior fila, com lentidão entre os km 326 e 336, no sentido Paraná, em Juquitiba, interior paulista. <br> <br> A Fernão Dias estava com morosidade do km 67 ao 69, em Mairiporã, no sentido Minas Gerais. Em ambas, além do excesso de veículos, a circulação era prejudicada nas regiões pelo afunilamento das pistas, de duas faixas para uma. A rodovia Presidente Dutra registrou, no final da manhã deste sábado, congestionamento por excesso de veículos na altura de Nova Iguaçu, km 172, segundo a NovaDutra, que administra os 402 km da estrada que liga as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo. Neste ponto, a concessionária verifica 5 km de lentidão, embora nos demais trechos o trânsito flua normalmente. <br> <br> Nas demais estradas usadas por quem segue para o litoral ou interior do Estado, o tráfego intenso, mas sem pontos de parada. O Sistema Anchieta-Imigrantes funcionava no esquema 7 por 3, da Operação Descida - as duas pistas da Anchieta e a sul da Imigrantes davam acesso à Baixada Santista e a norte da Imigrantes operava no sentido capital. Entre zero hora de sexta, 1º, e 11 horas deste sábado, 2, 208.377 veículos atravessaram o com destino ao litoral, sendo 5.206 deles na última hora. <br> <br> As vias Anhangüera e Bandeirantes registraram o tráfego de 101 mil veículos no sentido interior e de 85 mil no sentido contrário, da capital, entre zero hora de sexta-feira, 1º, e 7 horas deste sábado, 2. No período, houve 17 acidentes, com 10 feridos. Segundo as Polícias Rodoviária Federal e Militar Rodoviária, o último acidente grave verificado ocorreu na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, às 3h40, quando cinco pessoas morreram após uma colisão envolvendo dois carros e um caminhão, no km 383,3, em Miracatu.