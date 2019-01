No 21º dia de ataques, criminosos incendeiam creche e subestação de energia do Ceará

SÃO PAULO - Os ataques criminosos chegam ao 21º dia no Ceará e assustam, principalmente, pais e crianças em idade escolar. Nos dois últimos dias, escolas e creches entraram no alvo dos bandidos.

Na noite de segunda-feira, 21, criminosos incendiaram uma creche no bairro de Jurema, no município de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. Ninguém ficou ferido.

Segundo o tenente Romário Fernandes, do Corpo de Bombeiros do Ceará, os criminosos destruíram o teto do Almoxarifado. "Fomos acionados por volta das 23h. Na ocorrência, foi constatado apenas dano material. Agora estão atacando escolas", relatou.

Na madrugada desta terça-feira, 22, um artefato explosivo também foi detonado, por volta das 2h da manhã, em uma subestação da Enel, distribuidora de energia do Ceará. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve danos estruturais.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que 404 suspeitos já foram capturados por envolvimento nos atos criminosos registrados no Ceará.

Relembre. A Prefeitura de Itarema, no litoral Oeste do Ceará, informou que a Escola Municipal de Ensino Fundamental Geralda Bonifácio Rodrigues, em Saquim, e a Escola Liceu José Maria Monteiro, no distrito de Almofala, além de um ônibus escolar, da localidade de Panã, foram incendiados na madrugada de segunda-feira, 21.

Desde o dia 2 de janeiro, os atentados afetam a movimentação e a rotina da população de Fortaleza e cidades do interior.