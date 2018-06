No AP, cerimônia também na madrugada A cerimônia de posse de Camilo Capiberibe (PSB) também foi realizada no início da madrugada de ontem para que o novo governador do Amapá tivesse tempo de embarcar para Brasília, às 4 horas da manhã, a tempo de acompanhar a posse de Dilma Rousseff. Aos 39 anos de idade, Capiberibe é o governador mais jovem do País.