No Brás, último dia da Festa de São Vito Última chance para experimentar as delícias feitas pelas mamas da Festa de São Vito, que acaba hoje. Por noite elas servem 3 mil pratos de espaguete, 4 mil de ricchitelle al sugo, 2 mil ficazzelle, 800 ficazze e 2 mil doces. Rua Fernandes Silva, 96, Brás; tel.: 3227-8234; R$ 18, com direito a 1 antepasto e 1 prato de espaguete, na cantina.