No Carnaval, mais de 600 mil devem passar pelas rodoviárias de São Paulo

SÃO PAULO - Cerca de 209 mil pessoas deverão deixar a capital paulista pelos terminais rodoviários, entre sexta-feira, 4, e sábado, 5, para aproveitar o feriado de Carnaval, segundo estimativa da Socicam - empresa que administra os terminais rodoviários Tietê (zona norte), Barra Funda (zona oeste) e Jabaquara (zona sul). Estima-se também que cerca de 631 mil pessoas embarquem e desembarquem nos três terminais da capital até quarta-feira de cinzas, 9.

Já foram reservados ônibus extras para os locais mais procurados e, caso seja necessário, mais carros serão disponibilizados segundo a Socicam, que promete montar um esquema especial de trabalho, aumentando em 15% o quadro de funcionários das áreas de operação, limpeza, manutenção e segurança. Para quem pretende deixar a cidade utilizando os terminais, a Socicam recomenda aos usuários que comprem as passagens de forma antecipada e que cheguem ao terminal uma hora antes do embarque.

As cidades mais procuradas neste feriado são: Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Florianópolis, litoral norte e interior de São Paulo. Do Terminal Tietê saem ônibus para as regiões norte, nordeste, sudeste e sul do país; além do interior de São Paulo, litoral norte, litoral capixaba, Minas Gerais, Rio de Janeiro e linhas internacionais para o Chile, Uruguai, Paraguai, Argentina e Peru.

Da Barra Funda, os ônibus saem com destino às cidades paranaenses, região de Sorocaba(SP) e Vale do Ribeira (SP), Oeste de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Porto Velho (RO). No Jabaquara, há linhas para a Baixada Santista e litoral sul paulista.