No Ceará, Ciro assume comando para criar sigla Sem espaço na Executiva Nacional do PSB e mesmo mantendo-se filiado à legenda socialista, o ex-ministro Ciro Gomes está assumindo o comando da instalação do PSD no Ceará. Na próxima terça-feira, ele será o palestrante em evento de instalação do novo partido em Aracati, a 180 quilômetros de Fortaleza.