No Ceará, todos evitam polêmicas

Frio, sem grandes embates. Assim foi o debate com os candidatos ao governo cearense promovido ontem pela TV Verdes Mares. Mesmo nos blocos onde os temas eram livres, os candidatos evitaram polêmicas.

No primeiro bloco, a candidata do PSOL, Soraya Tupinambá, perguntou ao governador Cid Gomes, que tenta a reeleição pelo PSB, o que ele pensa sobre corrupção. "Desde a Grécia, a sociedade humana é tentada pela corrupção", respondeu Cid.

Nos blocos seguintes, Lúcio Alcântara, candidato do PR, defendeu um teto de gastos. Marcos Cals, do PSDB, criticou a lentidão das obras do Metrô de Fortaleza. / CARMEN POMPEU, ESPECIAL PARA O ESTADO