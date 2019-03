No centro de SP, bloco MinhoQueens anima foliões

O Bloco MinhoQueens já carrega uma multidão no centro da cidade de São Paulo neste sábado, 2, numa espécie de "parada gay". Pelo quarto ano consecutivo, a drag Mama Darling faz a festa na Praça da República.

O tema deste ano é resistência. Apesar do clima de festa, o tom político é evidente. "Parabéns aos meninos que estão de rosa e as meninas que estão de azul", disse Mama - referindo-se à famosa fala da ministra da Mulher, Família e Diretos Humanos, Damares Alves.

Foliões de todos os cantos da país acompanham o Minhoqueens, que agita o público numa verdadeira balada pelas ruas, ao som do pop de cantoras como Lady Gaga. Muitos vieram de longe: "Sou do Acre e escolhi São Paulo pra ser meu lugar de folia no carnaval", disse o advogado Márcio Osório, 32 anos. Cristiane Romão, 39, é servidora pública e mora em Brasília. Ela tinha a opção de ir para o Rio de Janeiro ou salvador, mas escolheu São Paulo. "Acho o envolvimento de São Paulo com o carnaval uma coisa linda. Me sinto segura e a vontade por aqui".

No MinhoQueens, sempre que algum folião sobe em um ponto de ônibus (e isso aconteceu duas vezes) , Mama Darling pede pra cortar o som e dá um piti em quem essa fazendo isso. “Ponto de ônibus não é palco, querida”, diz. Imediatamente os foliões descem envergonhados.

Às 15h54, os foliões que seguiam o Minhoqueens puxaram um coro de “ele não “ - seguido de xingamentos contra o presidente Jair Bolsonaro.

A chuva chegou justamente na última parte do desfile, assim que o blocou chegou na frente do Teatro Municipal . No local, mais uma manifestação contra o governo Bolsonaro.

Ironia do destino: por conta da chuva muitos participantes do bloquinho de carnaval vieram se proteger da chuva na Galeria do Rock. A música continua, mas agora a dispersão é muito grande. A ideia inicial era que o bloco tocasse até às 19h, mas com a chuva forte, as pessoas estão indo embora.