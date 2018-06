No Chile, Lula encontra 4 dos 33 mineiros resgatados O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na manhã de ontem com 4 dos 33 mineiros resgatados da mina San José, no deserto do Atacama (Chile), no ano passado. Após o acidente de 5 de agosto de 2010, os trabalhadores ficaram presos durante 69 dias na mina do norte do país.