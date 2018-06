No colégio São Luís, grêmio dá lugar a comitês de alunos Os alunos secundaristas do Colégio São Luís, em São Paulo, têm desde 2011 uma experiência diferente do tradicional modelo de grêmio. Estudantes do segundo e do terceiro anos do Ensino Médio escolhem participar de 1 dos 12 comitês representativos da escola, com temas que variam de cidadania e meio ambiente a cultura e tecnologia. O resultado obtido foi que mais pessoas acabaram se envolvendo no cenário político do colégio.