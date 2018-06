No DF, Agnelo sobe para 36% e empata com Roriz A nova pesquisa Ibope/Estado/TV Globo sobre a disputa para o governo do Distrito Federal aponta um empate entre Joaquim Roriz (PSC) e Agnelo Queiroz (PT) em 36% das intenções de voto. Eduardo Brandão, do PV, tem 1% e os demais não pontuaram. Persiste, no entanto, um grande número de indefinidos - 13% de indecisos e 11% de brancos e nulos. A margem de erro da pesquisa - que ouviu 1.610 eleitores, entre os dias 24 e 26 - é de 2 pontos porcentuais, para mais ou para menos.