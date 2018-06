No dia 25, turbulência feriu 21 Uma turbulência enfrentada no dia 25 de maio durante o voo JJ 8095, da TAM, deixou 21 pessoas feridas - 16 passageiros e 5 funcionários. O avião decolou de Miami, nos Estados Unidos, às 12h11, com 154 passageiros a bordo, com destino a Guarulhos. Entre os machucados, dois precisaram ser internados. Uma delas era Ana Maria Lima, de 73 anos, que quebrou o fêmur e necessitou de cirurgia. A ocorrência foi registrada como acidente aéreo, por causa do número de feridos. Por isso, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), do comando da Aeronáutica, abriu investigação para apurar se a tripulação do voo da TAM agiu corretamente e se, além disso, a equipe poderia ter desviado da rota para evitar a turbulência.