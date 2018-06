No dia mais frio do inverno, Campos registra 0,2°C

A madrugada de ontem foi a mais fria do inverno em São Paulo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os termômetros chegaram a marcar 8,5°C, a temperatura mais baixa desde o início da estação, em 21 de junho. O índice, entretanto, não é o menor do ano. Em 4 de junho, ainda no outono, o Inmet registrou 7,7°C. Mas ontem o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da capital paulista observou temperaturas ainda mais baixas em algumas estações meteorológicas. Em Itaquera, na zona leste, segundo o órgão, a temperatura atingiu 7,6°C. Em Campos do Jordão, interior de São Paulo, registrou-se oficialmente 0,2°C, temperatura mais baixa do Estado. A média observada ontem na capital é a quarta temperatura mais baixa do ano. Nos dias 2 e 5 de junho, foram registrados 8,2°C e 8,6°C, respectivamente. O tempo frio provocou neblina pela manhã. Por causa disso, o aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica (Guarulhos), teve 14 voos desviados para outros aeroportos e passou a operar por aparelhos, a partir das 3h10. Em Congonhas, na zona sul de São Paulo, não houve atrasos ou desvios, mas o aeroporto também passou a operar por aparelhos a partir das 7 horas, uma hora depois de ser aberto. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), a neblina só diminuiu por volta das 10 horas. A previsão é de que o tempo fique um pouco mais quente no decorrer da semana. O Estado permanece sob a influência de uma frente fria, mas as temperaturas devem subir até sexta-feira. Segundo o Inmet, há possibilidade de chuvas isoladas durante toda a semana. As baixas temperaturas, principalmente durante a madrugada, podem provocar geada na região da Serra da Mantiqueira. Hoje, em algumas regiões, há previsão de que as temperaturas alcancem os 3°C. Em todo o Estado, até o fim de semana, a previsão é de tempo parcialmente nublado com chuvas isoladas. Hoje, no município de São Paulo, o céu deve permanecer encoberto. As temperaturas devem ficar entre 11°C e 20°C. No decorrer da semana, esses índices se elevam e na sexta-feira a previsão é de que a máxima chegue a 25°C. MAIS GEADA Hoje, o frio deve ser mais intenso em outras regiões do País. A previsão da empresa Climatempo é de geada no Sul de Minas, na Serra da Mantiqueira, no sul do Paraná, nas Serras Gaúcha e Catarinense e na região de Bagé, no Rio Grande do Sul. Uma frente fria ainda provoca aumento de nuvens e chuva à noite no litoral de São Paulo e do Rio. PREVISÃO 7,7°C foram registrados em 4 de junho, no fim do outono. Trata-se da menor mínima deste ano 3°C é o que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) espera para hoje em algumas regiões paulistas. Há ainda expectativa de geada nas imediações da Serra da Mantiqueira