No Dia Sem Carro, SP debate trânsito

No Dia Mundial Sem Carro, comemorado todo dia 22 de setembro, o Movimento Nossa São Paulo vai reunir os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo em um debate sobre mobilidade urbana. Eles poderão expor propostas de políticas públicas para trânsito, transportes, poluição e qualidade de vida na cidade. O evento será realizado hoje no Teatro Anchieta do Sesc Consolação, a partir das 10 horas. Terá início com a apresentação da segunda edição da pesquisa realizada pelo Ibope que trata de questões centrais do tema como pedágio, rodízio de veículos e de caminhões na capital. Os candidatos assistirão aos resultados da pesquisa e poderão indicar soluções. "A idéia é que eles estejam abertos a perguntas das pessoas, evitando o discurso pronto", diz Luanda Neri, coordenadora de Comunicação da entidade. Ao meio-dia, ocorrerá um ato público a favor do diesel mais limpo. A intenção é garantir o cumprimento da Resolução 315/2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), que prevê a comercialização do diesel 90% menos poluente que o vendido atualmente. Em frente ao Sesc, um grupo de ativistas promoverá o Movimento Vaga Viva. O objetivo é mostrar que os veículos ocupam um espaço que pode ser melhor aproveitado. "Mais que um dia em que as pessoas deixam o carro em casa, esse é um dia de protesto. Neste ano, a ênfase é para questões de mobilidade urbana", diz Luanda. Outra manifestação do dia é o Movimento Bicicletada, que promete levar mil ciclistas às ruas de São Paulo. Os ciclistas - em ação intitulada Invasão das Mil Bicicletas - se encontrarão na Praça do Ciclista, próxima ao cruzamento entre a Avenida Paulista e a Rua da Consolação, às 18 horas. Às 20 horas, eles iniciam a pedalada até os arredores da Estação Paraíso do Metrô. "Teremos também atividades lúdicas, como a Frente de Libertação do Pedestre, com a intenção de conscientizar a população de que nas faixas, a preferência não é do motorista, mas sim de quem quer atravessar a rua", diz André Pasqualini, do Movimento Bicicletada. "E também teremos o Ritual do Desarmamento, com queima de carteiras de habilitação de ex-motoristas, que trocaram recentemente seus carros por bicicletas."