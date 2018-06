No ES, dez municípios continuam em situação de emergência

Dez municípios do Espírito Santo continuavam em situação de emergência nesta quarta-feira, 3, devido às chuvas que atingiram o Estado nos últimos dias, segundo a Defesa Civil. As cidades que decretaram estado de emergência foram Guarapari, Marechal Deodoro, Pancas, Itapemirim, Vargem Alta, Baixo Guandu, Iconha, Água Doce do Norte, D. Martins e Vila Velha. Entre elas, o município de Vila Velha foi o mais atingido. O total de desalojados em todo o Estado chega a 8.257 e desabrigados a 645, a maior parte deles em Vila Velha, segundo a Defesa Civil do Estado.