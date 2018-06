No Estado que governou, Serra teve vantagem pequena

Contrariando os resultados das últimas pesquisas, o candidato José Serra (PSDB) venceu no Estado de São Paulo, com 40,66% dos votos, diante de 37,31% para Dilma Rousseff (PT) e 20,77% para Marina Silva (PV), com 99,94% das urnas apuradas. Na última pesquisa Ibope, de 25 de setembro, Dilma aparecia na liderança, com 41% dos votos, enquanto Serra tinha 36% e Marina, 13%.

Apesar de ter derrotado a petista em São Paulo, Serra teve desempenho bem inferior ao de Geraldo Alckmin (PSDB) na eleição presidencial de 2006. Naquele ano, Alckmin venceu em São Paulo com 54,19% dos votos, contra 36,76% de Luiz Inácio Lula da Silva. Marina Silva foi quem tirou a vitória de Dilma no Estado de São Paulo, já que ficou bem acima das últimas pesquisas.

No cinturão petista, Dilma manteve a liderança. Em Diadema, ela teve 56,10% dos votos, contra 23,24% de Serra e 19,6% de Marina. Em São Bernardo, foram 46,13% para Dilma, 32,5% para Serra e 19,19% para Marina. Em Osasco, a petista levou 42,95%, Serra, 30,9%, Marina, 24,71%. E em Mauá, foram 47,71% para Dilma, 30,01% para Serra e 20,99% para Marina. Em Guarulhos, o resultado foi apertado: 39,44% para Dilma, 35,03% para Serra e 24,08% para Marina.

Em redutos tradicionais dos tucanos, Serra ganhou de Dilma, mas não conseguiu ter o mesmo desempenho de Alckmin em 2006. Em Araçatuba, Serra teve 46,62%, diante de 29,85% para Dilma e 22,61% para Marina. Em 2006, Alckmin levou 66,56% do votos, contra 25,83% de Lula. Em Franca, Serra teve 49,76%, Dilma, 33,01% e Marina, 16,41%. Já Alckmin, na última eleição presidencial, teve 67,87% dos votos na cidade, diante de 25,38% de Lula. Em São José do Rio Preto foi a mesma coisa: Serra ganhou com 48,28%, diante de 32% de Dilma e 18,31% de Marina. Em 2006, Alckmin teve 64,19%, ante 24,63% de Lula.

Em Campinas, Dilma venceu apertado, com 37,46%, diante de 35,56% de Serra e 25,28% de Marina. Em 2006, Alckmin venceu por 46,85%, contra 42,22% de Lula.

Marina Silva teve votação bastante expressiva em algumas cidades. Em Ferraz de Vasconcelos, ela ganhou do candidato José Serra, com 24,40% dos votos, diante de 23,65% de Serra (Dilma teve 50,81%). Ela teve mais de 25% dos votos em algumas cidades, como Campinas (25,28%) e Agudos (26,36%).