No Google, Lula ainda supera sua sucessora Dilma Rousseff ultrapassou Luiz Inácio Lula da Silva em citações no Twitter, mas não na internet em geral. Um termômetro mais abrangente, a quantidade de buscas feitas por uma palavra no Google, mostra que a "criatura" ainda está atrás do "criador" quando se levam em conta as pesquisas feitas pelos nomes de ambos. O do ex-presidente ainda tem 25% a mais de procura na média de 2011.