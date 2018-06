No litoral paulista, boa qualidade nas praias e tempo chuvoso As praias paulistas neste feriado prolongado de Semana Santa estão em boas condições. Segundo dados divulgados neste sábado, 7, pela Companhia de tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado (Cetesb), de 155 praias avaliadas nas cidades litorâneas, apenas cinco foram consideradas impróprias. Das praias que apresentaram condições ruins, duas são da cidade de Caraguatatuba - Tabatinga-Rio e Cocanha. Outras praias avaliadas como impróprias pela Cetesb foram Milionários e Gonzaguinha, em Santos, e a praia do Perequê, no Guarujá. Chuva Se por um lado as condições das praias se mostram favoráveis neste sábado, a previsão do tempo indica chuva e nebulosidade. Segundo informações da empresa de meteorologia Climatempo, este final de feriado terá muita nebulosidade e chuvas nas principais praias do Estado. Em Bertioga, a máxima deste sábado chega a 27ºC e domingo a 28ºC. A estimativa é de sol com nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde. Em São Sebastião, litoral norte paulista, a máxima não deve passar de 27ºC neste sábado. No domingo, a temperatura sobe ligeiramente para 28ºC. O sol aparece pouco devido à grande quantidade de nuvens e deve chover à tarde e à noite. Também no litoral norte, em Ubatuba, a máxima chega a 26ºC no sábado e a 27ºC no domingo. O final de semana deste feriado prolongado será pontuado por fortes chuvas em Ubatuba, principalmente à tarde.