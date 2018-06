No MA, quase 3 mil estão desabrigados Pelos Dados da Defesa Civil do Maranhão, 2.625 pessoas estão desabrigadas em todo o Estado em decorrência das chuvas. Somente em São Luís, são 209 desabrigados. Duas pessoas já morreram. Os municípios mais atingidos são Arame, Lago da Pedra, Marajá do Sena, Trizidela do Vale e Tufilândia. Outros seis, Alto Alegre, Bequimão, Palmeirândia, Presidente Juscelino, Presidente Vargas e Nina Rodrigues, estão em estado de emergência. Em Presidente Juscelino, 50 residências desmoronaram na manhã de ontem em decorrência do transbordamento do Rio Munin, que corta a região. Ao todo, 13.236 pessoas estão em áreas consideradas de risco ou que foram atingidas pelas chuvas.