No Memorial, um painel de arte da AL O Memorial da América Latina expõe 36 obras do acervo do Museu de Arte Contemporânea (MAC) que compõem um painel da arte latino-americana. Há obras de Tarsila do Amaral, Hélio Oiticica e Jesús Rafael Soto. Das 9 às 18 horas. Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda (tel. 3823-4600). Com entrada franca.