'No mérito, um relato convincente', avalia advogado O criminalista José Roberto Batochio, advogado de Antonio Palocci, avalia a entrevista como "muito convincente, no mérito". Ele considera que Palocci agiu bem ao preservar o rol de empresas. "Uma explicação satisfatória a respeito do fato de não se poder lançar no conflito político entre a base do governo e a oposição as pessoas jurídicas as quais atendeu na esfera exclusivamente privada." Para Batochio, "(o ministro) foi esclarecedor no sentido de que jamais prestou consultoria no âmbito de contrato das empresas com qualquer instância pública".