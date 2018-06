No MS já são 26 as cidades em situação de emergência

SÃO PAULO - No Mato Grosso do Sul, 26 cidades estão em situação de emergência em razão das chuvas, segundo o último balanço da Defesa Civil Estadual. Mais de 146 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas, porém, o órgão não divulgou o número de desabrigados e desalojados.

As cidades que estão em situação de emergência são: Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Paranaíba, Aquidauana, Campo Grande, Coxim, São Gabriel do Oeste, Nioaque, Maracaju, Santa Rita do Pardo, Ribas do Rio Pardo, Ivinhema, Bonito, Chapadão do Sul, Sidrolândia, Miranda, Alcinópolis, Rio Verde do Mato Grosso, Nova Alvorada do Sul, Camapuã, Rio Brilhante, Terenos, Bandeirantes, Corguinho, Rochedo e Batayporã.

Ontem, a Defesa Civil distribuiu 11 toneladas de alimentos nos municípios que estão em situação de emergência. As cestas básicas foram entregues em Aquidauana, Anastácio, Coxim, Miranda e Dois Irmãos do Buriti.