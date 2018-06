No MuBE, a história da Turma da Mônica Mônica, Cascão e Cebolinhas estão na exposição que comemora os 50 anos de carreira do quadrinista Mauricio de Sousa. Ali estão expostas 18 pinturas e 15 esculturas dos personagens do autor, além de fotos e a revista n.º 1 da Mônica, lançada em 1970. MuBE, Av. Europa, 218, Jardim Europa; telefone 2594-2601 (visitas monitoradas); das 10h às 19h. Grátis.