No Orkut, presos são ironizados No Orkut, site de relacionamento na internet, as páginas de Rafael Luiz Passos e de sua namorada, de 17 anos, já traziam ontem mensagens de amigos comentando a prisão. Um deles foi sarcástico. "É, Passos...bom de bola, cheio de condição financeira, precisava se envolver? Quem vai pela cabeça dos outros é piolho." No Orkut da namorada de Passos, que cursa o 3.º ano do ensino médio de um colégio tradicional do Rio, no Catete, zona sul, uma jovem deixou o seguinte recado. "Pena que é menor de idade. Merecia ir junto". No Orkut de Passos, a jovem foi ainda mais dura. "Seu traficantezinho de m...". O Orkut da adolescente presa é cheio de mensagens de amor para o namorado. Os dois se declaravam "casados". Entre as comunidades virtuais das quais ele faz parte está a da Fúria Jovem do Botafogo, torcida com base no Edifício Rajah, na Praia de Botafogo, que ganhou fama nos anos 80 pelo envolvimento dos moradores com crimes.