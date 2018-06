No PA, petista e tucano sobem o tom na reta final

Com a língua afiada, Gabriel culpa Jatene pela derrota nas eleições de 2006 para a própria Ana Júlia: "O preguiçoso vai perder a eleição para a Ana Júlia", diz num vídeo gravado especialmente para o horário eleitoral.

Jatene tem evitado polemizar com o ex-padrinho, mas diz a amigos que Gabriel "está doente". Apesar dos ataques, o tucano diz que ainda nutre "respeito e admiração" pelo hoje adversário. O tucano prefere concentrar seus disparos em direção à governadora, acusando-a de deixar a saúde pública no "caos" e de ter aumentado em 10% o índice de pobreza no Estado.

"A governadora gosta de deturpar números para mentir à população, mas as pessoas estão vendo que o discurso dela se contrapõe à realidade", alfineta Jatene. Carepa também bate, afirmando que o tucano deixou de comparecer a uma reunião de governadores da Amazônia com o presidente Lula, em 2006, para "ir pescar em área proibida".

A governadora, mais agressiva por orientação de seus marqueteiros, passou a fazer comparações entre os governos do PT e do PSDB, dizendo que o de seu partido é "feito para os pobres", enquanto o dos tucanos favorece "as elites". Jatene considera "balela" a afirmação. E diz que a população está "desencantada" com as promessas não cumpridas pelo PT. Segundo pesquisa Ibope mais recente, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número 35.857/2010, Jatene tem 60% das intenções de voto, contra 40% de Ana Júlia.