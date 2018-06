No Paraná, assaltantes levam R$ 40 mil e fogem em carroça

Uma ação que durou apenas 10 minutos e terminou de forma inusitada: ladrões que roubaram um cofre de uma pequena empresa de Maringá (PR) fugiram com auxílio de uma carroça. Apesar das câmeras de vigilância terem captado as imagens do feito, até agora não há informações sobre a autoria do crime.

O curioso assalto aconteceu no Bairro Sol Nascente, localizado na divisa de Maringá com o município de Sarandi. De acordo com o Boletim de Ocorrência, registrado dois dias depois do assalto, dois ladrões chegaram à residência onde funciona uma empresa de marmitas, no último dia 14, às 14h10, e assaltaram a cozinheira, que estava sozinha no local.

Sob mira de um revólver, a cozinheira assistiu os assaltantes levarem a televisão e um cofre - que continha R$ 40 mil. As imagens mostram a ação de um terceiro assaltante, responsável pela condução da carroça.

"O assalto foi comum, o transporte do cofre é que foi novidade. É um transporte lento, poderiam ser presos se a polícia tivesse sido acionada rapidamente", conta, surpreso, o delegado de Furtos e Roubos de Maringá, Laércio Fahur. De acordo com o relato da polícia, a vítima foi ameaçada de morte após o roubo e colocada num quarto enquanto os assaltantes fugiam.

Nesta sexta-feira, o cofre foi encontrado, vazio, num terreno baldio de Sarandi. A esperança agora é que as imagens do assalto ajudem a identificar os criminosos. "Como foi filmado, é capaz de chegar alguma pista", espera o delegado.